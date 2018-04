Plnou parou do Mladotic

Parní vlak vedený lokomotivou 313.902 vypravený z Plzeň Hl.n. (9:10 hod.) do Mladotic na podporu staré železniční trati Mladotice - Kralovice, o jejímž obnovení se intenzivně v těchto dnech jedná. Bohatý program po cestě i v místě: jízda do Plas - prohlídka konventu, jízda historickým autobusem RTO do Mariánské Týnice,mimořádné zastavení vlaku GW Train, kapela MHS, vystoupení malých hasičů, občerstvení, suvenýry, ... Zpátky do Plzně historickou parní lokomotivou v 18:30.