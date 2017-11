Pacifik - koncert ke 100. výročí trampingu

Skupina Pacifik je již pět desetiletí jedním z nejvýraznějších uskupení v žánru trampské a folkové hudby - je tedy nasnadě, že u příležitosti stého výročí vzniku trampingu nesmí Pacifik v plzeňské Besedě chybět! Pacifik založilo roku 1971 společně několik hudebníků z bývalých hudebních skupin Drnkači a Mantrap – Tony Linhart a manželé Maršálkovi.

Od svého vzniku urazila kapela velký kus cesty – prošlo jí nejedno známé jméno českého folku, každé z nich přineslo do Pacifiku něco obohacujícího. Ústřední duo Tony Linhart a Helena Maršálková ale zůstává věrné dodnes. Není se co divit, že má Pacifik na kontě hned několik Port - písničky jako Velrybářská výprava, Cestou do stínadel, Velká vlaková loupež, Jaro nad Bretaní nebo Karlínský nábřeží jsou i po desítkách let zapsány v srdcích věrných fanoušků stejně jako vzpomínky na společné potlachy s Hoboes bratrů Ryvolových.

Přijďte tedy do Besedy vzdát kapele hold sborovým „umí“, ale hlavně si u příležitosti kulatého výročí všech trampů společně zazpívat ty nejznámější písničky, písničky plné lidskosti… Současná sestava skupiny: Tony Linhart - kytara, zpěv Helena Maršálková - zpěv Marcela Voborská - zpěv Honza Frühwirt (Andělín) - kytara, zpěv