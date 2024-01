Výstava Miloš Ševčík: Essentia minimalis je retrospektivou malíře Miloše Ševčíka, který se narodil v roce 1939 v Klatovech, a jehož tvorba přináší nejen hluboký vhled do jeho uměleckého vývoje, zahrnujícího více než padesát let tvorby, ale i do dějin moderního umění druhé poloviny 20. století.

Výstava se snaží prozkoumat a osvětlit klíčové aspekty Ševčíkovy tvorby a ukázat jeho umělecký vývoj od raných prací ze šedesátých let 20. století až po jeho vrcholnou fázi

z doby kolem roku 2000. Ševčík ve své tvorbě obsáhl všechny tvůrčí techniky, když se jako absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze nejdříve prosadil coby originální

a ceněný grafik. Na sklonku šedesátých let, kdy bylo použití umělé hmoty ve výtvarném umění značně inovativní a převratné, experimentoval s umaplexem. Autorsky se Miloš Ševčík posunul od imaginativních realistických forem k semiabstraktnímu vyjádření, které je pro umělce charakteristické. Od sedmdesátých let až do své tragické smrti v zimě 2007 tak rozvíjel různé formy semiabstraktního kolorismu s minimalistickým vyzněním.