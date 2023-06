TANEC PRAHA v Plzni Jubilejní 35. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA od 3. do 28. června zve diváky všech generací, profesionály i laické nadšence, na to nejlepší z aktuálního dění na domácí i zahraniční taneční scéně. Festivalový program nabídne mimořádně intenzivní zážitky v podání stávajících i vycházejících hvězd světového formátu.

„To se nedá popsat, to musíte zažít!“ vzkazují organizátoři festivalu TANEC PRAHA 2023. V Plzni se budou konat tato představení: 10.6. 15:00 Moving Station PQ + Czech Dance Showcase 14.6. 19:00 Moving Station Andrea Miltnerová, Monika Knoblochová, Jan Komárek (CZ): Celestial Odyssey 22.6. 19:00 Moving Station CieLAROQUE/helene weinzierl (AT): IT'S ALL ABOUT 26.6. 17:00 + 19:00 Sídliště Skvrňany - Open Air POCKETART/Johana Pocková, Sabina Bočková (CZ): Jáma lvová UNLIMITED 24.6. 17:00 - 20:00 Moving Station workshop Jáma lvová UNLIMITED 25.6. 10:00 - 13:00 + 14:00 - 17:00 Moving Station workshop Jáma lvová UNLIMITED Informace k jednotlivým představením naleznete na našem webu https://tanecpraha.cz/.