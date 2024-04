Čtrnáctý ročník Žonglobalizace tradičně zve nejen Plzeňany do světa nového cirkusu. Festival probíhá celý týden od 20. do 26. května 2024 a nabídne pestrý program pro rodiny s dětmi i milovníky současné kultury. Každý den od středy do neděle se v parku U Ježíška v cirkusovém šapitó i pod širým nebem odehrají novocirkusová představení a kabarety.

Přes den pak festival láká na workshopy, ukázkové lekce, dětskou hernu pro nejmenší či oblíbený dřevěný kolotoč řezbáře Matěje. Na festivalu lze doslova strávit celý den, nově bude rozšířená nabídka i o kvalitní a pestrou food zónu s kavárnou, bary a výběrem zajímavé kuchyně.