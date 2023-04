Busking Párty 2023 #1 @ U Branky, Plzeň

Busking Párty 2023 #1 Tak a jsme zpátky venku! Tradiční Busking párty se po roce vrací a první ze série 3 akcí proběhne v oblíbené lokalitě, kde se kříží ulice a park a to U Branky ve Smetanových sadech. Na rozjezd se můžete těšit na covery od Anny Marie Huškové, kterou vystřídá mladý, nadějný písničkář Rodan. Pak si dáme místní, stále velice čerstvý vítr v podobě dubového projektu Dub Leafs a párty zakončí dvě kapely z Francie. An Eagle In Your Mind a jejich verzi psychedelického roku jste už mohli vidět v roce 2020 na PBF a po nich už „jen“ hypnotická seance s Fleuves Noirs. Ti si zde dokonce odkrautí svojí koncertní premiéru v ČR!

Moc se těšíme a nezapomeňte házet do klobouků a futrálů