Tech MeetUp: Testování softwaru v automotive

Pozice testera bývá považována za vstupní bránu do světa IT. Zajímá tě tato oblast a nevíš, kde začít? Zjistíš, co potřebuješ znát, abys byl/a dobrým testerem funkčního SW a také, jak si takové testování zjednodušit. Na příkladu se naučíš pochopit requirement (požadavek) a vytvořit test proceduru, která půjde zautomatizovat. Využij jedinečnou příležitost vidět, jak se testuje ve společnosti ZF Engineering Plzeň. Ukážeme ti práci testera od začátku až do konce.