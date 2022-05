Rodinné a jiné konstelace

Zažili jste už rodinné konstelace? Pokud ano, tak víte, že je to naprosto fascinující, osvědčená a bezpečná terapeutická metoda, která je schopna léčit a uzdravovat naše vztahy a osobní i kolektivní neúspěch, neporozumění a bolest. Všechny odpovědi máme v sobě. Stačí si jen postavit konstelaci poznat a pochopit náš život a nalézt funkční řešení. Co konstelace uzdravuje? Naprosto vše. Třeba, proč se nedaří v partnerství, proč nevyděláváte víc, proč si nevěříte, jste nemocní, neuzdravujete se. Proč vás rodiče, partner, děti neposlouchají a proč se cítíte odcizení a slabí. Proč vám nefunguje účetní nebo podnik nebo vztahy na pracovišti. Proč si musíte dobíjet baterky a brát prášky a zda jsou účinné. A v té nejvyšší úrovni dotazů a nepochopení, proč vám Bůh neodpovídá, jak fungují modlitby? A vůbec, JAK TO VŠECHNO TADY FUNGUJE. Na akci je třeba se přihlásit!