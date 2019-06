Silniční švih s Ironmanem Honzou Tománkem

Pojeď se seznámit se super člověkem a skvělým sportovcem Honzou Tománkem. Honza je handbiker, 70.3 Ironman, triatlonista, běžkař a fakt dobrej týpek na pokec. V neděli 21. 7. za námi dorazí do Plzně na silniční švih, tak připrav sebe i své kolo na tuhle akci a pojeď s námi. Sraz bude v 10:00 od sokolovny ve Štruncových sadech, odkud vyrazíme na cca 80 km dlouhou projižďku. Trasa bude ještě upřesněna. Tempo odhadujeme na 24-25 km/h. Cestou se zastavíme na kratší občerstvovačku. Po návratu zpět do Plzně se někde pohodlně usadíme, ať je ten den vymazlenej. Co s sebou: silniční kolo nebo gravel, helmu, pití, traťovku, náhradní duši, pumpičku Těšíme se!