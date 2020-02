T-Mobile Olympijský běh - Plzeň

Místo startu a prezence: Plzeň Doubravka, stezka podél řeky Úslavy za obchodním domem bauMax Start závodu: 18:00 (závod bude odstartován z éteru Českého rozhlasu) Na této trase probíhají od března do září každý měsíc TEMPO MAKERS RUN závody na 5 a 10 km včetně závodů pro děti. V Plzni je to velmi oblíbená trať - rovina, kde se běhají rychlé časy. Přijď si ji zkusit i Ty. V zázemí budou k dispozici šatna, úschovna a toaleta. PROGRAM 15:30 - 16:45 Výdej startovních balíčků na dětské závody 15:30 - 17:45 Výdej startovních balíčků na dospělý závod 17:00 Start dětí na 1 míli ( kluci a holky do 10 a 15 let) 17:30 Vyhlášení vítězů dětských závodů 18:00 Start dospělých závodů 19:15 Vyhlášení vítězů dospělých