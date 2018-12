Vánoční Busking Párty v Andělu!

Tak co, už se vám stýskalo po buskerech a pořádným večírku?! Ve spolupráci s Anděl music barem se 8.12. v sobotu těšte na multižánrovou kombinaci, která začne v 8 večer a skončí kolem 4té ráno! A kdo se postará o zábavu? Nezapomenutelný one man looping band Eddy Allen z Anglie, one man self looping orchestra Tomáše Reindla Omnion nebo třeba náš oblíbený DJ Poeta se svojí selekcí plné hip hopu, r’n’b a soulu.

Specialitou tohoto večírku však bude na samotný úvod promítání dokumentu Shaking Off The Change, který natočil Eddy se svojí přítelkyní a je třeba ho vidět! lus se na poslední chvíly přidají ještě Švédovackoviny, což teď určitě nevíš co znamená, ale info níže řekne vše! Moc předem děkujeme všem za případné sdílení a pozvání přátel na tuto událost.

Největším dárkem pro nás bude vase hojná účast ;-)

EDDY ALLEN [UK/CZ) rock / reggae / folk / gypsy

OMNION [CZ] One-man-self-looping-orchestra

DJ POETA hip hop / rap / r’n’b / soul

ŠVÉDOVACKOVINY stand-up / muzika

Program:

20:00 – Promítání aftermovies z PBF2016-2018 + Shaking off the change – Promítání dokumentu z Pilsen Busking Festu 2018 od Pikey media!

20:30 – Švédovackoviny

21:45 – Eddy Allen 23:00 – Omnion

00:00 – DJ Poeta

Vstupné: 120,- do 23:00 / 60,- od 23:00

Pořádá: Conexis z.s., Pilsen Busking Fest a Anděl Music Bar