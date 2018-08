Raven Fest - Plzeň

Už to budou tři roky a to se musí oslavit. V půlce září na Vás budeme čekat v Plzni před pivovarem a bude to opět party jako řemen. Těšte se například na:

- mimořádnou nabídku našich piv na 30+ pípách

- festivalové pivo, které nikde jinde nekoupíte (a další novinky)

- kyselý koutek pro hipstery z Prahy

- 5+ mimořádně talentovaných kapel a jejich výkony po 10 pivech

- 3 samospádové soudky zdarma

- street food v podání Take Eat EZ Foodtruck

- Raven merch stánek

- prohlídky pivovaru s degustací zdarma

- celou naši Raven partu v plném nasazení

- afterparty v Raven Pub

...takže 14.9. sraz před pivovarem (Mozartova 1). Hlavně ale nechoďte všichni.

Hudební program:

PÁTEK

16:00 Bride Band (Pop/Rock/Folk)

18:00 1/2 REBEL (Rock'n'roll-country)

20:00 Vintage Wine (Irish Thrash-Folk)

SOBOTA:

13:00 Carlos, Cebolla & George (Hudební poezie)

15:00

16:30 Sky Kobylák (American Folk)

18:00 Poitín - Celtic World Music

20:00 ILL Fish (Hard Rock)

UBYTOVÁNÍ doporučujeme rezervovat v Hotel a Wellness Panorama.

REZERVACE na tyto dny nepřijímáme.

POČASÍ nerozhoduje. Stany a pivo máme.