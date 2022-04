Velikonoce na Michalově statku

Sezóna roku 2022 začne na Michalově statku tradičně na velikonoční svátky. Nahlédneme opět do života obyvatel selského statku o velikonočních svátcích v časech před zrušením poddanství v Čechách. Vyzdobená světnice s prostřenou tabulí ukáže, co se o velikonocích jedlo a pilo. Pokud to dovolí podmínky na dvoře (počasí) budou k vidění i ukázky některých jarních prací a příprava polního nářadí. Uvidíte také naše krávy původního českého plemene česká červinka. V sobotu vystoupí folklorní soubor Škubánek se svým velikonočním programem (vynášení smrtky, dívčí koleda s novým lítem, obchůzka s řehtačkami apod).

Vystoupení začínají v: 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30 hodin. Ukázky drobných řemesel a prodej velikonočních výrobků bude probíhat na vejminku a v přilehlé chalupě bezzemka. V místním hospodě u Františka Josefa můžete ochutnat tradiční velikonoční jídla. Otevřeno je po oba dny od 10 do 17 hodin.

