Koncert legendy světového ženského zpěvu, nositelky tří nominací na ceny Grammy a Brit Awards, velšské zpěvačky Bonnie Tyler.

Její celosvětové hity "It's a heartache" a "Total eclipse of the Heart" patří s více než 6 miliony prodanými kusy dodnes k nejúspěšnějším singlům hudební historie. Tato charismatická a energická zpěvačka s proslulým "chraplákem" navštívila Českou republiku v minulosti již několikrát, aby se vždy vrátila a potěšila své fanoušky. Tento koncert bude unikátní mimo jiné tím, že jako host večera vystoupí hvězda české populární hudby Petra Janů s kapelou Amsterdam. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost slyšet na živo jedno z největších jmen 80. let spolu s naprostou klasikou české hudební scény.

Bonnie Tyler Velšská populární zpěvačka Bonnie Tyler baví hudební nadšence všech generací již od roku 1977, kdy vydala své první studiové album The World Starts Tonigh. Vrchol kariéry přišel hned nato – v sedmdesátých a osmdesátých...