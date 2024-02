Alice Cooper v Pardubicích

Ikona rockové huby Alice Cooper zahraje svým fanouškům v Pardubicích 17. června 2024.

Legendární rockový hudebník Alice Cooper, který tento rok ohromil fanoušky svým úchvatným vystoupením se skupinou Hollywood Vampires v Brně, se chystá znovu zavítat do České republiky. V příštím roce přivítá své fanoušky v pardubické enteria areně.

Alice Cooper, pravým jménem Vincent Damon Furnier, je známý svými provokativními vystoupeními a jedinečnými scénickými triky, které z něj udělaly ikonu rockové hudby. Jeho kariéra začala v šedesátých letech a během následujících desetiletí představil světu řadu hitů, jako jsou "School's Out", "Poison" nebo "No More Mr. Nice Guy".

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost vidět živou legendu na vlastní oči a zažít atmosféru, kterou dokáže vykouzlit pouze Alice Cooper.