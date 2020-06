David Koller v Pardubicích

Už Vás nebaví se koukat na své oblíbené interprety jen na internetu? Chcete je vidět naživo? My taky! Některé z nich Vám ve spolupráci s Majáles Pardubice přivezeme do Pardubic do Automatických mlýnů. Party bude!

David Koller s kapelou 18.7.2020 - Letní scéna Automatické Mlýny

18:30 open

20:00 start

KAPACITA OMEZENÁ