Pozor děti! V hlavní roli je divadlo, zábava a smích

V roce 2019 slaví poličští ochotníci výročí 200 let od založení jejich spolku. Oslavte společně s nimi 200leté výročí jejich působení návštěvou výstavy nejen pro děti, ale i hravé dospělé. Ta mapuje rozmanitou historii ochotnického spolku a divadelnictví v Poličce. „Poznejte začátky i současnost jejich činnosti, časy dobré i zlé na pozadí českých dějin. K vidění bude původní opona z roku 1869 zachycující podobu Poličky před velkým požárem roku 1845, množství kulis, rekvizit, plakátů i fotografií. Prohlédnete si zdobné kostýmy ze slavné hry Anežka či pestrobarevné ze Sna noci svatojánské.,“ zve na výstavu její kurátorka Mgr. Radka Vostřelová. A nebude to samozřejmě jen o koukání! Děti i hraví dospělí si mohou vyzkoušet různé divadelní kostýmy, zapůjčené našimi ochotníky. Zahrát si loutkové divadlo a vyzkoušet si tak, jaké to je být dramatikem a vymýšlet zábavné divadelní hry. Pro ty, kdo mají nenechavé prsty je připravené stínové divadlo, kde mohou předvést svůj talent a znázornit třeba psa, berana, holuba nebo koně. A v neposlední řadě si mohou vyrobit prstovou loutku, která se tak stane milou vzpomínkou na příjemně strávené odpoledne ve výstavě s názvem V HLAVNÍ ROLI DIVADLO … aneb 200 let poličských ochotníků Výstava potrvá od 12. 10. 2019 do 5. 1. 2020. Více na www.cbmpolicka.cz