Peníze si do hrobu nevezmeš

Hluboké sklepení pardubického zámku láká dospělé i dětské návštěvníky na výpravu do světa peněz, pokladů a podivuhodných příběhů. V nové numismatické expozici se nejen dozví, jak se kníže Svatý Václav zapsal do dějin českých mincí a proč už neplatíme zlatem. Spolu s českým stříbrným tolarem se vydají na dalekou pouť za Atlantik a nahlédnou do tajů medailérského umění.

Ti šikovnější si zkusí vlastnoručně vyrazit svou minci podle tisíc let starého českého denáru knížete Boleslava II.