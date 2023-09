Od 24. 11. 2023 do 8. 9. 2024, výstavní sály v čp. 2

Nastupte do vlaku, čeká vás daleká cesta! Na jejím konci se z malého městečka stanou velké moderní Pardubice. Vede přes mnoho významných okamžiků a před vámi po ní šlo nespočet pozoruhodných lidí. Náš příběh začíná v roce 1845, uprostřed fantastického století páry. Potkáte v něm Jana Pernera, vystoupáte ke hvězdám s pomocí barona Artura Krause, vyzkoušíte své fotografické umění v ateliéru Josefa Pírky a zasednete do škamen některé z nových škol. Poznáte počátky závodění na koních i motocyklech a budete svědky prvního vzletu Jana Kašpara. Zažijete zrod továren jako Fantovy rafinerie, Franckovky nebo Explosie, význačných budov – divadla či hotelu Grand.

Vydejte se na dobrodružnou cestu časem pro malé objevitele, na výstavu Zahraj si Pardubice! Význačné milníky města od roku 1845 až do 30. let 20. století poznáte díky vzácným předmětům z naší sbírky i zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly.

