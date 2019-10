Pěvecký recitál Michaely Zajmi sólistky opery národního divadla v Praze

Mezzosopranistka Michaela Zajmi, sólistka Opery Národního divadla v Praze, která v Zlaté kapličce účinkuje již svoji desátou sezónu, má na svém kontě řadu rolí v čes-kých, německých, francouzských, ruských a zejména v italských operách. Vedle toho se věnuje i písňové tvorbě, která je pro ni důležitým a oblíbeným doplňkem operního žánru.

Jejím dvorním pianistou je Pavel Voráček, o jehož virtuozitě se poličské publi-kum mohlo již několikrát přesvědčit. Oba umělci vystoupí s pestrým programem, který představí známé i méně uváděné, leč o to zajímavější písně Bohuslava Martinů (např. „Dvě písně na texty negerské poezie"), a zcela jistě nadchne také milovníky velkých operních árií (Martinů, Mozart, Dvořák, Rossini), z nichž každou by bylo možné ozna-čit za pověstný zlatý hřeb, byť tím nejblyštivějším bude patrně koloraturní árie Rosiny z opery Lazebník sevillský „Una voce poco fa". To ale není úplně vše, protože klavíris-ta Pavel Voráček si připravil ještě vlastní hudební překvapení, kterým nepochybně umocní kouzelnou atmosféru celého večera.