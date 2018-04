Majáles Univerzity Palackého v Olomouci

To dobré ze společné historie obou národů si letos připomene osmý ročník Olomouckého majálesu Univerzity Palackého. V duchu motta „ČeskosLOVEnsko aneb 100 let spolu“ se proto do červenomodrobílé 8. května vybarví olomoucké Horní náměstí a Bezručovy sady. Vlajkovou lodí majálesu je i letos multižánrový hudební program, který se uskuteční v Jazz Tibet Clubu a v Bezručových sadech.

Návštěvníci se mohou těšit na výběr těch nejlepších českých i slovenských interpretů. Z českých zástupců vystoupí například Tata Bojs, „český Ed Sheeran“ Jakub Ondra z Iné Kafe, Circus Brothers, nu-jazzová Lesní zvěř, swingový Orchestr Ježkovy stopy i nadějná dreampopová formace Fred Madison. Slovenko pak budou reprezentovat Jimmy Pé, elektropopoví Puding pani Elvisovej a v netradičním unplugged provedení se představí zpěvák a textař Vratko Rohoň.