Ekologické dny olomouc edo 2024 blázen jsem ve své vsi

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC / EDO 2024 12. – 27. 4. BIO/DIVERZITA přístupů ke světu, přírodě, krajině a společnosti, Společná porada o našem světě. 12. 4. ZAHÁJENÍ EDO 16:00 Sluňákovskou bažinou od Rajské zahrady přes Lesní chrám do Nitra až po Zlatý řez Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví Procházka s autory uměleckých staveb v Domu přírody Litovelského Pomoraví. 20:00 EdoRotika. Koncert František Skála & Třaskavá směs Central (MUO), Olomouc 15.4. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A BESEDA 18:30 Budoucí lokální hvězda Hochman hraje bývalou globální hvězdu Thunberg Divadlo na cucky, Olomouc Po divadelním představení diskuse o představení a klimatu s ministrem MŽP Petrem Hladíkem, klimatologem Radimem Tolaszem, paleoekologem Petrem Pokorným, aktivistou Petrem Doubravským, režisérem Michalem Hábou, besedu moderuje Eliška Kubartová. 18. – 21.4. BESEDY 18.4. Film + beseda 18:00 Lassú (Tam nahoře), Bartolomeo Pampaloni Mozartův sál, Arcidiecézní muzeum Olomouc Mezinárodní premiéra vynikajícího celovečerního dokumentu s přítomností režiséra. 19.4. Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví, Horka nad Moravou 14:00 STANISLAV KOMÁREK / Čas na nový disent aneb co jest činiti bláznu ve své vsi 15:30 ELIŠKA FULÍNOVÁ / Chronodiverzita (v) antropocénu 17:00 RADAN HALUZÍK / Místa mezi místy, vnitřní periferie a nová vize města 19:00 DAVID VODA / Hilma af Klint: Garden od Eden 20.4. Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví, Horka nad Moravou 7:30 BARBORA KINKALOVÁ, JANA KOŽNAROVÁ / Probuzení do přírody – procházka s promítáním filmu Happy Farmers 10:00 DAVID STORCH / O biodiverzitě, bariérách a bohorovnosti 13:00 ZUZANA KOSTIĆOVÁ / Sakralizace přírody v alternativní spiritualitě a populární kultuře 14:30 IVAN HORÁČEK / O transcendentální estetice a vzbouření na vsi 16:00 ARTHUR F. SNIEGON / Kam kráčí sloni Střední Afriky a jejich pytláci? 17:30 PAVEL BARŠA, ADAM BORZIČ, ONDŘEJ SLAČÁK / O revoluci jménem tradice 20:00 JAN KŘEN / Auta běžte do prdele – vernisáž s přednáškami Davida Bartoně a Pavla Konečného (Art Brut festival). 21.4. Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví, Horka nad Moravou 10:00 ZDENĚK KONOPÁSEK / O co jde v politice? Vždycky o několik věcí naráz 11:00 PETR TUREČEK / Proč si král a klaun nelezou do zelí? Protože si lezou do metazelí! 12:00 JIŘÍ SÁDLO / Bestiář pověr o městské přírodě 14:00 BLÁZNIVÁ PLAVBA EDO V RAJSKÉ ZAHRADĚ 19. – 21.4. Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví, Horka nad Moravou ObrBobr. Improvizovaná performance Scott MacLeod Porozumění bobrům v jarním království Domu přírody Litovelského Pomoraví.

27.4. EDOJARMARK 9:00 – 16:00 Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví, Horka nad Moravou Oslava života. Alternativní životní přístupy ke světu. Za bližší vztah člověka a přírody (krajiny). CLIMATE LAMENT 2024 10:00 Bombarďák 11:30 RAZAM a Iva Marešová 13:00 Terrible 2s 15:00 Terra Profonda 16:30 Letní kapela 18:00 Michal Prokop a Framus Five 19:30 Bert & friends DIVADLO PRO DĚTI 13:00 Zlatovláska, Divadlo Víti Marčíka 15:30 Bajaja, Divadlo Víti Marčíka Program po celý den: Stánky s místními produkty, SWAP, dílničky, informace o životním prostředí a konceptu trvale udržitelného života 13. – 14.4. VÝLETY EDO 13.4. 9:30 Přes lulečská hradiště na ekologickou pouť k bažině Drnovic(Vyškov, Drnovice). Přihlášení zde: https://bit.ly/drnka_edo 14.4. 8:00 Biskupické safari a jiné pozoruhodnosti (okolí Moravských Budějovic, Muzeum pivovarnictví Dalešice) Přihlášení zde: https://bit.ly/biskupice_edo VYCHÁZKY EDO 28.4. 9:00 Lovecká chata, Horka nad Moravou Morava: divoká vodní pokladnice Hané. Litovelské Pomoraví, jak jej neznáte. Vycházka nejdivočejší říční pasáží v národní přírodní rezervaci. Vydejte se s námi do těsné blízkosti nezkrotné řeky Moravy. V případě pěkného počasí je na programu i brouzdání řekou. Přihlášení zde: https://bit.ly/morava_edo 1.5. 6:00 Most přes Mlýnský potok v Řepčíně Vítání ptačího zpěvu v Olomouci Vítání ptačího zpěvu pro ranní ptáčata. Přihlášení zde: https://bit.ly/vitani24 1.5. 20:00 Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví Noc slavíků v Domu přírody Vycházka na pozdní večer, první máj, kdy svou lásku slavík růži zapěje. Přihlášení zde: https://bit.ly/slavici24 VÝSTAVY EDO 1.4. – 10.5. Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví Jan Křen: Auta běžte do prdele Kurátor: David Bartoň 2. – 26.4. Galerie Caesar Miroslava Klesalová: Landscape Reconstruction Kurátorka: Barbora Kundračíková WORKSHOPY 20.4. Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví Probuzení do přírody s Barborou Kinkalovou a Janou Kožnarovou Netradiční meditační procházka areálem Domu přírody s promítáním filmu Happy Farmers. Přihlášení zde: https://bit.ly/probouzeni 27.4. Sluňákov – Dům přírody Litovelského Pomoraví Barevná paleta planety Sluňákova Procházka areálem Domu přírody s přípravou na umění barvířská. Pojďte poznat tajemství přírodního barvení vlny a namíchat si přírodní inkoust. Workshop je vhodný již pro děti od 8 let. Přihlášení zde: https://bit.ly/paleta_edo OPEN EDO Edo letos poprvé i za hranicemi České republiky Cílem OPEN EDO je propojit v rámci celé republiky, ale i zahraničí podobně uvažující subjekty a instituce, jimž není lhostejná kultura veřejné diskuse. Pozornost se upírá na zásadní témata doby, environmentální krizi, biodiverzitu a snaží se vyvolat společenský zájem o porozumění důležitosti ochrany přírody pro naše životy. Seznam zapojených institucí z ČR a zahraniční na www.ekologickednyolomouc.cz FOTOSOUTĚŽ EDO 2024 Pořádá Statutární město Olomouc v rámci realizace Místní agendy 21. ROZMANITOST? JEDNOTA? Informace na: https://menime.olomouc.eu/mistni-agenda-21/fotosoutez AKTUÁLNÍ PROGRAM CELÉHO FESTIVALU www.ekologickednyolomouc.cz FB skupina: Ekologické dny Olomouc-Sluňákov https://bit.ly/FB_EDO FB událost: https://bit.ly/edoblazen2024 Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Záštitu nad festivalem EDO 24 převzali: Miroslav Žbánek, primátor Statutárního města Olomouce. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje. Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR. Pořádá: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s www.slunakov.cz V úzké spolupráci s: Muzeum umění Olomouc www.muo.cz #edoblazen #ekologickednyolomouc #openedo24