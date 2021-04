Farmářské trhy v Přerově

Nenechte si ujít Tradiční farmářské trhy.

29.4.2021 od 9:00 do 16:00 hodin

13.5.2021 od 9:00 do 16:00 hodin

10.6.2021 od 9:00 do 16:00 hodin

9.9.2021 od 9:00 do 16:00 hodin

7.10.2021 od 9:00 do 16:00 hodin