Sběratelství současného umění: Jan Kudrna

V přednáškovém cyklu Sběratelství současného umění, který se bude konat v Telegraph Kině, se od úspěšných i začínajících sběratelů dozvíte, jaké impulsy je dovedly k potřebě vlastnit umělecké artefakty především od současných umělců. Prozradí, jakým způsobem svou sbírku tvoří a jaká jsou jejich kritéria při výběru konkrétních děl. Přiblíží vám momenty, kdy se při nákupu chovali racionálně, i případy, kdy v aukci bezhlavě dražili dílo jen kvůli potřebě být jeho jediným majitelem. Přednáškový cyklus je určen úplným laikům se zájmem o umění i sběratelům, kteří si lámou hlavu nad tím, jak svoji sbírku zhodnotit, či vytvořit pozoruhodnou a ojedinělou kolekci.

Přednášet bude expert na české a evropské současné umění Jan Kudrna.

Mgr. Jan Kudrna absolvoval Dějiny umění se zaměřením na kulturní a technické památky a Kulturní dějiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V Galerii výtvarného umění v Ostravě působil jako vedoucí odborného oddělení. Je kurátorem sbírky Roberta Runtáka a stál také u zrodu Telegraphu a do minulého roku zde působil jako Hlavní kurátor. V současnosti působí jako Expert v oblasti českého současného umění pro Fond Artefin a v Telegraph Gallery plní funkci Externího poradce pro kurátorskou činnost a dramaturgii výstavních projektů a posledních dvacet let se věnuje nezávislé kurátorské činnosti, zejména v oblasti malby. Zabývá se především českou malbou od osmdesátých let do současnosti a také evropskou malbou posledních dvou dekád.

Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím GoOut nebo na recepci Telegraph Gallery.