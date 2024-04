Inspirativní přednáška Síla autentického projevu - tělo jako komunikační nástroj i zbraň

Co můžete udělat pro to, abyste vystupovali přirozeně a uvolněně a posílili tak důvěryhodnost svého projevu v pracovním i osobním životě? Co jsou zaručení „zabijáci“ autenticity? Znáte hranice své „komfortní zóny“ a pracujete s nimi vědomě? Víte, jak působíte – na první pohled – na neznámé lidi a jak to můžete ovlivnit? Zajímá vás rozdíl mezi „přirozeným charisma“ a „vytvořenou image“?

Chcete se cítit ve svém těle svobodně a uvolněně, nehledě na to, jak vypadáte? Pakliže vás zajímá odpověď na některou z těchto a dalších otázek, přijďte si pro inspiraci, jak se ve stresových situacích naučit ovládat rušivé elementy svých vnitřních pocitů ve vnějším projevu. Herečka Kateřina Janečková vám díky své unikátní metodě ukáže, jak tělo a mysl mohou harmonicky spolupracovat a stát se tak plnohodnotným nástrojem k přirozenému a uvolněnému vystupování, které udrží pozornost posluchačů a posílí důvěryhodnost vašeho projevu. Zjistíte, že snaživost i nejistota = křeč. To, jací jsme nebo jak se cítíme / vnímáme v různých prostředích, nemusí být totožné s tím, jak působíme na neznámé okolí.

Ať už se věnujete herectví, pracujete na vedoucích pozicích nebo vás jen zajímá osobní rozvoj. Vnímáním řeči těla se realizuje až 90 % naší každodenní (přirozené) komunikace. V průběhu interaktivního večera získáte rady a tipy od profesionální herečky, která své bohaté zkušenosti ze světa herectví a osobního rozvoje propojila v jedinečnou výukovou metodu. Její síla není pouze v teoretickém poznání daných témat, ale díky možnosti osobního prožitku nabízí jejich vědomé uchopení, které posune vaši komunikaci a sebedůvěru na novou úroveň.

Lektorka: KATEŘINA JANEČKOVÁ Vyrostla v hereckém prostředí a od svých 11 let se tomuto oboru věnuje aktivně. Má za sebou desítky rolí v oblasti divadla, TV i filmu (např. Ošklivka Katka, Ulice, Národní Třída, kde získala i nominaci na Českého Lva atd.) Vzdělání získala na činoherní konzervatoři a Vysokoškolské na Hamu v oboru Nonverbální divadlo (pantomima, klaunerie, fyzické divadlo a autorská tvorba). Od roku 2016 působí jako lektorka a herecký kouč. Je spoluzakladatelka Hereckých workshopů Kalegro, které nabízí workshopy pro herce, firmy, školy i zájemce o osobní rozvoj. A spoluzakladatelka veřejné platformy "Herecká Databáze Kalegro". Přednáška se skládá ze dvou částí včetně přestávky a diskuse s účastníky. Předpokládaný konec ve 21:00.