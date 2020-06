Kapitán Demo / Olomouc / Palouček před Sklubem

Jako alter ego producenta Jiřího Buriana se Kapitán Demo zrodil v roce 2012. Na hudební scénu přitáhnul styl, který by se dal nazvat comedy rap a hned prvním albem Demolice si získal uši i srdce mnoha posluchačů. Od té doby nám ve vší své velikosti na zlatém podnose naservíroval další tři alba. Na koncertech vystupuje v trojčlenné sestavě jako Demo Crew, kde s ním působí ještě Givi Kross a ProGram, všichni ověnčeni zlatými řetězy a ve slunečních brýlích. Demo Crew nemůžeš popsat, Demo Crew musíš zažít. A my jsme rádi, že je zažijeme v létě na paloučku u Sklubu a to v pátek 14. srpna. Budem tam!

Otevření: 16:00