Jan a Jan / Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění

V roce 2019 jsme si připomněli výročí 290 let od svatořečení Jana Nepomuckého. V roce 2020 si připomeneme 400 let od zavraždění Jana Sarkandera. Dvě výročí, dva Janové, dvě téměř identické legendy. Výstava Muzea umění Olomouc představí posmrtné životy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera projektované do výtvarného umění.