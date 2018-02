Halina Pawlowská: Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Halina Pawlowská je scenáristka a autorka desítek knižních bestsellerů, televizních komedií a muzikálu. Od roku 1993 se objevuje na obrazovce se svými cykly Banánové rybičky, V žitě, Zanzibar a jako herečka v seriálech Doktoři z Počátků a Ohnivé kuře. Podle scénáře Haliny Pawlowské natočil také režisér Filip Renč komedii s názvem Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

Halina Pawlowská je nejznámější a nejčtenější současnou českou spisovatelkou. Obdržela celou řadu českých i slovenských vydavatelských cen. V současnosti vyhledává zajímavé autory pro největší české vydavatelství Albatros media. Založila deník Metropolitan a 3 úspěšné společenské časopisy Story, Šťastný Jim a Glanc, se kterým stále spolupracuje. Je autorkou asi několika desítek televizních komedií, tří seriálů (roční seriál pro ČT Malé dějiny jedné rodiny, v německé koprodukci pro RTL Bubo a Bobo, pro televizi Prima – sitkom O mé rodině a jiných mrtvolách) a 4 celovečerní filmy. Za scénář k filmu Díky za každé nové ráno obdržela Českého lva a její scénář zvítězil v celosvětové soutěži o nejlepší postsocialistický scénář vyhlášené nadací Sundance Roberta Redforda. Scénář k filmu Vrať se do hrobu vyhrál v soutěži o nejlepší československý scénář v roce 1990.

Halina Pawlowská vymyslela a zrealizovala několik nových televizních formátů, které se všechny uplatnily na televizních obrazovkách a patřily k nejpopulárnějším televizním pořadům. Je autorkou společenského magazínu V žitě, pořadu o reklamách Dokonalé štěstí, cestopisu Zanzibar a talk show Banánové rybičky. V současnosti vystupuje v divadelní talk show Strašná nádhera a hraje v seriálu tv Nova Doktoři z Počátků. Dva roky jako vedoucí pedagog vyučuje scenáristiku a dramaturgii na VOŠ Michael v Praze. Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci Já Václava milovala! Vůbec jsem si neuměla představit, že bych chodila s někým jiným, a kdybych byla jen trochu víc religiózně vychovaná, tak bych každý večer zvedla hlavu k nebi a děkovala bych Bohu, že mi seslal tak dokonalého muže. Dokonalý byl proto, že vůbec existoval! Že byl zdravý, měřil víc než metr osmdesát, měl vlasy, měl zuby, nešišlal a chtěl mě! To bylo nejdůležitější - chtěl mě! Kdyby slintal, bylo by mi to nakonec asi fuk… i když…