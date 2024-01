JOLLY JOKER & P.B.U. + Charon /support/ v Hudebním Bazaru!

JOLLY JOKER & P.B.U. + Charon /support/

Multifunkční JOLLY JOKER! Znamenitý hudební zážitek, napříč všemi žánry, s nasazením zuřivých kojotů, srdcem v undergroundu, skvělí muzikanti, s víc než bohatou hudební historií. Stručné bio níže a my se už teď moc těšíme.

Jolly Joker and The Plastic Beatles Of The Universe je legendární hudební formace, která jednoznačně patřila mezi největší klubové koncertní atrakce 90. let a i v současné době úspěšně působí na tuzemské hudební scéně a stále má publiku co nabídnout. Kapelu od počátku jejího vzniku tvoří trojice muzikantů, která disponuje neutuchajícím množstvím energie, entuziasmem a hudební vynalézavostí. Frontman a zakládající člen Petr Kumandžas (od roku 1988 člen nejvýznamnější kultovní kapely 70. a 80. let Plastic People of The Universe), je osobitým vokálem, využívajícím techniku, která umožňuje vrstvení a střídáním různých hlasových poloh. Rozmanité je i žánrové rozpětí kapely. Muzikanti zde trefně kloubí vlivy etna, funky, reggae, hip hopu, popu, metalu a hard core.

https://bandzone.cz/jollyjoker

https://www.facebook.com/Jolly-Joker-and-the-Plastic-Beatles-of-the-Universe-1824505487795673

Charon

"Jokery" jistě znamenitě podpoří znovu se navrátivší klenot kopřivnické "hardcorové" scény 90. let