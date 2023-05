Jiří Heller - fotografie - Zelené období, Tichá pošta, Kvadrály.cz

TIC Hukvaldy – Hukvaldy 40, 1. června 2023 od 17.00 hodin do 31. srpna 2023 Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hodin. Vstup zdarma. Nová výstava fotografií na Hukvaldech nabídne návštěvníkům rodného domu Leoše Janáčka, nyní Galerie TIC – Hukvaldy, ukázky ze tří rozsáhlých souborů Jiřího Hellera, člena Asociace profesionálních fotografů ČR. Každý soubor obsahuje více jak sto padesát výstavních fotografií, počet snímků souboru KVADRALY-CZ překročil za dobu tvorby více než patnácti let počet čtyř set. Relativně nový soubor Tichá pošta byl nedávno prezentován na profilu autora na Facebooku.

Fotografie ZELENÉ OBDOBÍ jsou šířeny příznivcům autora prostřednictvím služby WhatsApp. Vznik posledně jmenovaného byl a je stále zamýšlen jako každodenní ranní povzbuzení jedné těžce nemocné osobě. V průběhu času byl adresář příjemců rozšířen na desítky přátel autora. Oba jmenované soubory budou ve výstavní podobě na Hukvaldech prezentovány premiérově. Fotografie Tiché pošty doprovází texty hudebníka, spisovatele a šamana Vladimíra Václavka. Fotografie na TV obrazovce doprovodí klasická kytara Pavla Steidla a didgeridoo Ondřeje Smeykala a bambusová flétna Jana Kotulána s doprovodem kytary Petra Korbeláře. Výstava bude zahájena za přítomnosti autora 1. června 2023 v 17.00 hodin a bude se konat do 31. srpna 2023. V průběhu vernisáže fotograf zahraje několik vlastních skladeb na indiánské flétny navažského indiána Andrewa Begaye a Rostislava Žďárského z Petřvaldu. Na didgeridoo zahraje Petr Vank z Ostravy a na fujaru Rostislav Žďárský. Součástí zahájení bude aukce jedné fotografie ve prospěch Nadace Zdravotní klaun.