Cirkus Humberto v Karviné uvádí program Bez limitu

Artistická čísla uvedená v české premiéře, přehlídky exotických zvířat i promyšlená choreografie. To vše přinese divákům zbrusu nová moderní show největšího českého cirkusu Humberto. Program nazvaný Bez limitu je v Karviné v ulici Cihelní k vidění v termínu 25. 5. – 3. 6. Cirkus Humberto je tradičním českým cirkusem se zvířaty a zárukou dlouhodobé kvality. Ve svých dechberoucích show umělci přináší divákům to nejlepší, co tuzemská i světová scéna nabízí. Na své si přijdou děti i dospělí a návštěva cirkusu se tak stane společným zážitkem, na který budou ještě dlouho společně vzpomínat. V letošní sezóně pod červeno-žlutým šapitó uvidí diváci cirkusová čísla, která ještě v České republice neměli možnost zhlédnout, a to v provedení předních artistů z Česka, Chile, Francie, Itálie, Polska, Ruska či Ukrajiny. Jednou z novinek je například disciplína Horizontal juggling neboli horizontální žonglování, které se věnuje mladý artista Ludwig. Toho fanoušci znají ze soutěže Česko Slovensko má talent 2018. Disciplínu předvede v české premiéře, celosvětově se jí totiž věnují pouze tři lidé a Ludwig je jedním z nich. Poprvé v českých manéžích budou moci návštěvníci obdivovat i náročné číslo Vzdušná spirála, ve kterém se snoubí elegance s precizní technikou, adrenalin jim v žilách rozproudí kolo smrti. Jde ale jen o krátký výčet, program Bez limitu je novinek plný. Nechybí ani nádherná zvířata, která jsou právem pýchou Cirkusu Humberto. Kromě arabských hřebců, trojice hnědých medvědů, stáda zeber, karavany velbloudů, dromedárů a lam, čeká na malé i velké návštěvníky i jedno překvapení. Oblíbené indické slonice Sharon a Baby letos v manéži při vystoupení doplní arabští hřebci. Zážitek z vystoupení umocní do detailu propracovaná choreografie, třpytivé kostýmy i zcela nová sada osvětlení a další technické vybavení. Během chladných měsíců je stan vyhříván!

Zvěřinec je přístupný každý den. Představení: všední dny představení od 18:00 víkendy představení od 16:00 pondělí volno zvěřinec otevřen každý den Vstupné: Lóže dospělí: 400,- Kč Lóže děti: 350,- Kč Galerie dospělí: 350,- Kč Galerie děti: 300,- Kč Zvěřinec jednotné vstupné: 50,- Kč