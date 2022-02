Eyehategod Svetlanas

Sludge metalové legendy poprvé v Ostravě!

Eyehategod je americká metalová kapela založená roku 1988 ve městě New Orleans ve státě Louisiana. Je ovlivněná kapelami jako Melvins, Carnivore, The Obsessed, Discharge, Black Flag, Corrosion of Conformity, Black Sabbath, Celtic Frost, Confessor a Saint Vitus.

Svetlanas jsou italská thrashcore a punk rocková skupina založená v italském Miláně. Aktuální sestavu tvoří Olga Svetlanas na hlavních vokálech, Ricky na kytaru, Steve na basu a Diste, Olgin manžel, na bicí.