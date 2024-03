Kosheen v Ostravě

Po britském a australském turné navštíví britská zpěvačka Sian Evans & Kosheen na podzim znovu Českou republiku. Po odlišném festivalovém vystoupení na Metronome Prague v červnu, zavítá kapela v listopadu do Česka, aby potěšila své početné fanoušky intimnějšími klubovými koncerty a oslavila tak s nimi 25 let své existence na turné pod názvem „Celebrating 25 years of Kosheen“. Právě tato vystoupení jsou pro fanoušky tou nejlepší příležitostí, jak si užít setkání s kapelou nablízko.

Na koncertě přivítá návštěvníky exkluzivní předskokan/předkapela, kterého si pořadatelé prozatím nechávají jako překvapení. Sian Evans & Kosheen vystoupí v Pardubicích dne 11. listopadu v Kulturním centru IDEON od 19 hodin.

Kosheen získali celou řadu ocenění za svou jedinečnou směs breakbeatových rytmů, techna a drum'n'bass, kombinované s tradičnějším písničkářským řemeslem, což je společně s uhrančivým zpěvem Sian opravdu síla, a především poznávací znamení celé kapely. Kosheen zahrají během turné všechny své hity v novém hávu a přestaví se v nejlepších klubech po celé republice. V českých klubech budou mít její fanoušci šanci potkat celou kapelu zblízka, sdílet energii a charisma uhrančivé zpěvačky Sian Evans, které berou dech.