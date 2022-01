Filmový pohled na ikonickou princeznu Dianu s tváří Kristen Stewart. Snímek odhaluje, co Diana prožívala, když se na začátku 90. let rozhodla definitivně rozvést.



Velká Británie / Německo / Chile / USA, 2021, 117‘, přístupný od 15 let

Podrobnější popis:

Během vánočních svátků s královskou rodinou na panství Sandringham v anglickém Norfolku se Diana Spencer (Kristen Stewart), potýkající se s duševními problémy, rozhodne ukončit své deset let trvající a dávno vychladlé manželství s princem Charlesem. Ačkoli se množí zvěsti o aférách a rozvodu, na Vánoce se musí o všem mlčet a předstírat pokoj v rodině. Je tu jídlo a pití, střelba a lov. Diana tu hru zná. Ale letos to bude úplně jinak. Film Spencer vypráví o tom, co se mohlo odehrát během těch pár osudných dní.

Režie: Pablo Larraín

Scénář: Steven Knight

Kamera: Claire Mathon

Hudba: Jonny Greenwood

Hrají: Kristen Stewart, Sally Hawkins, Jack Farthing, Timothy Spall, Sean Harris, Jack Nielen, Freddie Spry, Stella Gonet