KINO: Jedna noc

Kulturní dům Štramberk promítne české drama Jedna noc. Odvážná lovestory od autora tragikomedie Spolu Davida Laňky, který i tentokrát otevírá téma, o němž se příliš nemluví – sexuální livechaty.

Příběh osudové lásky bývalého úspěšného muzikanta Adama a jeho ženy Elišky. Společně už v životě zažili nejednu pernou chvíli, ale navzdory tomu jsou pořád spolu. Jenomže to, co se stane jedné noci, během které se děj filmu odehrává, bude možná dosud nejtěžší zkouška jejich společného života. Kam až jsou ochotni zajít? A co byste pro lásku udělali vy?

Drama ČR, 2024, 89 min, mládeži do 15 let nepřístupný.