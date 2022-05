Letní shakespearovské slavnosti - Bouře

Premiérou Letních shakespearovských slavností 2021 bude magická komedie Bouře v překladu Martina Hilského a v režii autorského dua SKUTR = Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský.

Magická komedie

„Ze stejné látky jsme, z níž spřádají

se sny, a život je jen ostrůvek,

co ze všech stran je obklopený spánkem.“

Co může způsobit ztroskotání jedné lodi? Kolik plahočení po neznámém ostrově, kolik konců starého života a kolik nových začátků! A kolik zázraků! A co když to ztroskotání bylo jen snem, magickým přeludem?

