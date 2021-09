B1 Diriguje Christian Arming

Orchestr, který zahraje díla Wagnera, Schumanna a Martinů, bude řídit Christian Arming. Ten se stal v roce 1996, kdy mu bylo pouhých 25 let, šéfdirigentem JFO. Sólového partu v Schumannově koncertu se ujme violoncellista Bruno Philippe.

Richard Wagner

Předehra a Isoldina smrt z lásky z opery Tristan a Isolda, WWV 90

Robert Schumann

Koncert pro violoncello a orchestr a moll op. 129

Bohuslav Martinů

Symfonie č. 6 Symfonické fantazie H 343

Bruno Philippe – violoncello

Janáčkova filharmonie Ostrava

Christian Arming – dirigent

Spása prostřednictvím smyslnosti. Takové vyústění klasického příběhu Tristana a Isoldy připravil Richard Wagner. Uchvácen ušlechtilou krásou Mathildy Wesendonckové, ženy svého mecenáše, přerušil práci na operní tetralogii Prsten Nibelungův a ponořil se do tohoto příběhu absolutní lásky. Operu Tristan a Isolda charakterizoval Friedrich Nietzsche jako „nebezpečně fascinující, hrůzně a sladce nekonečnou“.

Klavírista Schumann a violoncello? Ano. A přesto je to Schumann, jak ho známe: lyrický, melancholický a zpěvný. Koncert vytvořil za pouhé dva týdny a původně jej skromně nazýval Koncertním kusem, protože všechny tři věty propojil drobnými motivickými odkazy a spojil je v jeden celek. Ve třech větách rozvíjí shodná hudební témata, ale činí to tak invenčně, že posluchače provádí pasážemi meditativními i jásavě energickými.

„Přál jsem si napsat něco pro Charlese Muncha (tehdejší dirigent Boston Symphony Orchestra). Silně na mne působí a mám rád jeho spontánní přístup k hudbě. Tak mě napadlo složit pro něj symfonii, kterou jsem chtěl nazvat fantastickou,“ napsal B. Martinů. Sdružení newyorských kritiků označilo jeho Šestou symfonii za nejlepší orchestrální skladbu roku 1955.

Orchestr bude řídit Christian Arming, který se stal v roce 1996, kdy mu bylo pouhých 25 let, šéfdirigentem JFO a v této funkci působil až do roku 2002.