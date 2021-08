Queenie Universum Tour

QUEENIE i letos vyrážejí na letní koncerty a v rámci své UNIVERSUM Tour zahrají po celé České republice. Jedním z měst, kde vystoupí, bude i Ostrava. Svůj velký koncert uskuteční 21. srpna 2021 na letním Amfiteátru Poruba. Jde o náhradní termín za zrušený koncert ze 14. července 2021, který se neuskutečnil z důvodu nepříznivého počasí.

Jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice, která se svou show Queen Relived vyprodala dvakrát po sobě pražskou O2 arenu nebo vystoupila na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty II., zavítá v průběhu letní open air tour do dvanácti českých měst. Velký zájem o kapelu vzbudily již předchozí dva ročníky tour Pod širým nebem, proto i s ohledem na omezenou kapacitu letošních koncertů doporučujeme zakoupit vstupenky co nejdříve.

Díky dlouhé koncertní pauze se kapela vůbec poprvé zapojila do celkové organizace a celou tour tak pojala ještě tematičtěji než v minulých letech. „Každý koncert je promyšlen do posledního detailu. Chceme, aby si divák odnesl komplexní zážitek, který začíná už při vstupu do areálu. Aby se nechal vtáhnout do našeho Universa,“ láká fanoušky frontman kapely Michael Kluch.

Jedním ze zmiňovaných zážitků je tematický catering.Ochutnáte nejen loni uvedené Queenie pivo, které vzniklo propojením toho nejlepšího z českých a anglických surovin, ale také Bang-Bang kuře, jedno z nejoblíbenějších jídel Freddieho Mercuryho.

A samozřejmě se můžete těšit na písně legendární skupiny Queen v precizním provedení. Queenie v čele s Michaelem Kluchem si zakládají na přesném a autentickém pojetí skladeb v původních aranžích a tóninách, které doplňují autentickými kostýmy a vizuální show. V neposlední řadě vás čeká ta nejlepší atmosféra, jakou zažijete pouze na živém koncertě.