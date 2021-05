Festival Ostravské dny

Ostravské dny ¬představí ve dnech 19. až 28. srpna 2021 v plné šíři hudbu dneška a připomenou si 20 let od svého prvního bienále v roce 2001. Desetidenní přehlídka klade důraz na světové a české premiéry současných autorů v podání tuzemských i zahraničních orchestrů, ansámblů, sborů a sólistů. Program nabízí v neformální atmosféře na netradičních místech vedle koncertů i hudební maratony a happeningy, operní inscenace nebo site specific projekty, které se uskuteční za osobní účasti skladatelů. „Práce skladatele je tvořit, komponovat. Úvahy o tom, jaký z toho bude úspěch u publika, s tím nemají nic společného. Přesto je to právě publikum, které v konečném důsledku rozhodne o osudu každého hudebního díla,“ říká Petr Kotík, umělecký ředitel Ostravských dnů. Festivalu předchází a je s ním úzce spojen dvoutýdenní Institut pro mladé skladatele, jehož se běžně zúčastní na 200 hudebníků z Evropy a USA.

Ostravské dny se konají v postindustriálních a chrámových prostorách, galeriích, divadlech, na venkovních místech. Počet provedených kompozic se na festivalu blíží stovce a mnohé z nich jsou objednávkami pořádajícího Ostravského centra nové hudby (OCNH). Hlavní pozornost je zaměřena na orchestrální kompozice. Vzniká různorodý program, který během deseti dnů na cca 18 koncertech nikde jinde neuslyšíte.

Ostravské dny jsou oslavou avantgardní minulosti, originální přítomnosti a i toho, co jistě bude zajímat budoucí generace. Ostrava se stává na dva týdny křižovatkou přístupů a estetik, které se nepodřizují vkusu posluchačů a jsou na sobě nezávislé. Ostravské dny jsou místem pro experiment, hledání, inspiraci. Během dvaceti let založilo OCNH tři rezidenční tělesa, která budou účinkovat i letos: mezinárodní orchestry Ostravská banda, symfonický ONO – Ostrava New Orchestra a smíšený sbor Canticum Ostrava. Letos spolupracuje festival poprvé s PKF – Prague Philharmonia, přijedou ansámbly z Estonska, Polska, Švýcarska Slovenska, z českých souborů hostuje Brno Contemporary Orchestra, fama Q, Cappella Mariana a poprvé v Čechách vystoupí česko-slovenský Dystopic Requiem Quartet.

U nastudování svých skladeb budou skladatelé z USA, Kanady, Rakouska, Německa, Belgie, Dánska, Švýcarska, Slovenska, např. Alvin Curran, Raven Chacon, Bernhard Lang, George Lewis, Miya Masaoka, Marc Sabat, Ana Sokolović, Miro Tóth a legendy jako Frederic Rzewski a Christian Wolff. Mimořádné zastoupení mají letos čeští skladatelé: Petr Bakla, Petr Cígler, Milan Guštar, František Chaloupka, Petr Kotík, Luboš Mrkvička, Pavel Z. Novák, Martin Smolka, Jaroslav Šťastný, Lucie Vítková. Uvedeny budou dále skladby Rudolfa Komorouse, Alvina Luciera, Olgy Neuwirth, Philla Niblocka, Salvatore Sciarrina, Arashe Yazdaniho, Wolfganga Rihma, Karlheinze Stockhausena, Chiyoko Szlavnics, Iannise Xenakise a desítky dalších.

Program:

Čt 19. 8. Start (Brickhouse), The Coming (Brickhouse)

Pá, So 20. – 21. 8. Dlouhá noc: 18 hodin – 1080 minut (Náměstí, Divadlo, Katedrála)

So 21. 8. Minimaraton elektronické hudby (Galerie)

Ne 22. 8. Orchestra Opening (Trojhalí)

Po 23. 8. Ostravská banda I (Trojhalí)

Út 24. 8. Hlasy v katedrále, Proroctví (Katedrála)

St 25. 8. Time for Guests (Brickhouse)

Čt 26. 8. Ostravská banda II (Trojhalí)

Pá 27. 8. Sound Plasma (Divadlo), Black Angels Songs (Nábřeží)

So 28. 8. Poslední výzva (Konzervatoř), Intonace pro dvojlodí (Trojhalí), Orchestra Closing (Trojhalí).

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. června. Permanentka na všechny festivalové koncerty je do 30. 6. za 850 Kč, od 1. 7. pak za 950 Kč. Sleva pro studenty, seniory, ZTP/P činí 200 Kč z ceny permanentky.