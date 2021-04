Farmářské trhy v Krnově

Zveme Vás, vaše přátele, známé a sousedy na čtvrteční farmářské a řemeslné trhy v Krnově. Máme za to, že zpráva o farmářských trzích by se tak jako tak roznesla i bez této propagace. Chutné a lákavé regionální produkty by se ve světě neztratily, natož pak v Krnově! Pro jistotu však tuto pozvánku píšeme, protože se může klidně stát, že budete příliš zaneprázdnění či až po uši v zeleninových záhonech či ovocných sadech na to, abyste byli plně v obraze o okolním dění!

vždy v 9:00 - 16:30 hod.

Tak vás tedy ještě jednou a s radostí zveme na pravidelné čtvrteční farmářské trhy, kde by to bez Vás nebylo ono. Můžete si nakoupit čerstvé, kvalitní potraviny od regionálních farmářů, rukodělné a řemeslné výrobky od šikovných českých ručiček.

… to všechno, spolu s přátelskou atmosférou, na vás bude čekat ve čtvrtek v Krnově na Hlavním náměstí.

Tak ne, že vás tam neuvidíme!