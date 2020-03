Zlatá Tretra Ostrava v novém termínu v úterý 8. září 2020. S ohledem na současnou situaci oznamujeme, že 59. Zlatá tretra Ostrava - World Athletics Continental Tour Gold se neuskuteční v plánovaném termínu na konci května, ale po dohodě s mezinárodní federací World Athletics v náhradním termínu v úterý 8. září 2020. Vstupenky zakoupené na květen zůstávají v platnosti, další předprodej pokračuje v síti Ticketstream. S ohledem na odložení letních olympijských her v Tokiu a přesouvání řady atletických mítinků by měl být právě podzim vyvrcholením letošní atletické sezóny.

Zlatá tretra Ostrava – zážitek s mnoho nej…

Zlatá tretra Ostrava je jedním z nejlépe obsazovaných atletických mítinků světa, řadí se mezi neprestižnější akce pořádané v České republice a od roku 2020 se stává jedním z pouhých 10 atletických podniků na celém světě, které jsou součástí nově vzniklého seriálu World Athletics Continental Tour Gold. 59 let tradice jde ruku v ruce s formátem budoucnosti.

Vstupenka na Zlatou tretru Ostrava to je vstupenka do světa těch nejlepších ve svém oboru. To je ojedinělá podívaná, dramatické souboje. To jsou atletické super star, nejlepší borci světa ve sprintech, středních tratích, skocích či vrzích. To je divácká kulisa, ze které mrazí a hlavně to všechno dohromady je skvělá zábava pro celou rodinu. Zlatá tretra Ostrava - to je zážitek, na který se nezapomíná.