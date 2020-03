Lords of the sound 2020 - Music is coming Opava

Orchestr nové generace LORDS OF THE SOUND opět vystoupí v České republice se svým programem "Music is coming"

Vystoupení LORDS OF THE SOUND, to je něco víc než pouhý koncert, to je skutečná show!

Music is coming - to je úžasná kombinace živého zvuku orchestru, sboru a skutečné magie, která prostupuje vaše oblíbené filmy a počítačové hry.

Světově proslulé soundtracky teď zazní zcela novým způsobem a získají tím obzvláštní sílu – taková je míra schopností nenapodobitelných LORDS OF THE SOUND! Vřele Vás zveme, abyste si přišli na vlastní uši vychutnat celou plnou sílu živého, ale i živelného proudu hudby!

V parádním provedení členů orchestru zazní hudba z těchto světoznámých fantasy filmů a počítačových her: Hra o trůny, Vikingové, Avengers, Alenka v kraji divů, Wonder Woman, Pán prstenů, Avatar, Van Helsing, Letpopisy Narnie, Piráti z Karibiku, Pátý element, Warcraft , Skyrim, Liga výjimečných, Assassin's Creed, Mortal Kombat, The Witcher a dalších.

Díky jedinečnému obrazovému doprovodu každá melodie ožije, do sálu střelhbitě vtrhnou nevídané fantastické bytosti a diváci objeví neznámý svět, kde vládne magie a kouzlo. Orchestr LORDS OF THE SOUND se už dávno stal jednou z nejvyhledávanějších hudebních skupin v zemi.

Monumentální prostorový zvuk, neotřelé aranžmá a profesionální přístup jsou hlavními charakteristickými rysy orchestru. Music is coming je tedy tím nejlepším způsobem jak neobvykle strávit čas. Tato ohromující událost vám dokonale umožní zapomenout na hektický každodenní život a otevře vám dveře do nové reality, ve které ožívají mýty a zázraky se dějí na každém kroku.

Celková délka koncertního programu je asi 2 hodiny.