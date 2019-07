Divadlo 100 opic - Chytej ušima (pimprléto)

Vystoupení hudební skupiny s texty pro děti, komponované do loutkového příběhu skřítka, který se vydal na cestu do světa. Cestou potkává ryby, které touží po výletu do města, mouchu, která si myslí, že je slon, prasátko na útěku, či zmateného medvěda, který nechal hlavu ve sklenici medu. Nakonec skřítek najde ve světě paní skřítkovou. Seznámení spolu oslaví šiškovou zmrzlinou.

O divadle:

100 opic má mnoho odlišných podob. Funguje jako pouliční divadlo, experimentuje na rozhraní činohry,předmětového a loutkového divadla, hojně také využívá výtvarné prvky a hudební formy. Specifickou roli hraje v jeho tvorbě repertoár pro děti. Pohádky, které má v repertoáru, jsou zásadně autorské a loutkové.