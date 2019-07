Elizabeth Ann Růžička / Les v sevření odpadů

Výstava představuje tvorbu mladé výtvarnice Elizabeth Ann Růžičky.

Elizabeth Ann Růžička (*1997 Oakville, Canada) je mladá autorka působící především v Ostravě. Studovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, po které pokračovala studiem v ateliéru grafiky Fakulty umění Ostravské Univerzity. Ve své bakalářské práci se zabývala znečištěním lesů v okolí jejího domova. Pozastavuje se nad vysokou produkcí odpadu a jeho dopadem na krajinu. Průběh tvorby tohoto projektu byl rozdělen do dvou úzce souvisejících částí. Sběr odhozeného odpadu a jeho následné grafické zpracování technikou sítotisku. Ve své práci se Elizabeth pokusila vlastnoručně nasbíraný odpad v místech, kde by ho člověk nejméně čekal (les, louky, okolí říček a potoků) shromáždit, smíchat a následně vytvořit dekalk – v podstatě jakési skvrny, které jsou pouze přetransponovaným otiskem originálu. Záleží pak na každém člověku, jak k dílu přistoupí, vnímá ho a osobně charakterizuje. Rozsah práce je jedno sto signovaných výtisků. Počet grafik patřičně vystihuje rozsáhlost problematiky odpadu a znečištění. Zvolená agresivní barva tisku má upoutat pozornost diváka a měla by ho přimět k zamyšlení nad znepokojivou skutečností, jakou je právě znečištění přírody.