Festival Ostravské dny - Večer v opeře

Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR)

Jiří Nekvasil, režie

David Bazika, scéna

Claudia Barainsky, soprán

Peter Rundel, dirigent

Petr Bakla: There Is An Island Above The City (2018) *světová premiéra

Morton Feldman: Neither (1977), na libreto Samuela Becketta

Skladbu Mortona Feldmana Neither je možné nahlížet jako limitní případ operní formy. Nenalezneme zde žádný konvenčně vystavěný dramatický děj, jedinou vystupující „postavou“ je sólová sopranistka. Libreto, jehož autorem je spisovatel a dramatik Samuel Beckett, se skládá pouze z několika řádků textu a po většinu skladby se zpívá na neutrální vokál. Hudební struktura i textová složka jsou v Neither zbaveny veškerých šablonovitých schémat, které jsou s operou spojeny. Možná však právě z toho důvodu působí dílo na posluchače tak intenzivním, bezprostředním a naléhavým dojmem. V rámci koncertu zazní rovněž světová premiéra orchestrální skladby There Is An Island Above The City Petra Bakly. Dosavadní kompoziční vývoj a tvůrčí estetika tohoto autora („Nesnažte se svou hudbu dělat zajímavější než ve skutečnosti je. Ničemu tím nepomůžete.“) dávají tušit, že ani jeho dílo nebude obtěžkáno žádnými obvyklými postupy či stereotypy, ale spíše se bude jednat o „objektivní“ prozkoumávání hudebního materiálu.