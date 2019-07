Festival Ostravské dny - Hlasy v katedrále II

ONO / Ostrava New Orchestra

Ostravská banda

Canticum Ostrava a hosté

Jurij Galatenko, sbormistr

Petr Kotík, dirigent

Yves Klein: Symphonie – "Monotone-Silence" (1960)

Yves Kleina lze nazvat jedním z prvních konceptuálních umělců. Počátky jeho projektů a performancí spadají už do 40. let 20. století, kdy mu bylo něco málo přes dvacet let. Dle Éliane Radigue (francouzská skladatelka a první manželka umělce Armana) dostal Klein nápad zkomponovat Symphonie –“Monotone-Silence” uprostřed letní noci na pláži v jižní Francii, kam si vyšli mladí Arman, Radigue a Klein (Klein a Arman byli rodáci z Nice). Jak sdělila paní Radigue Petru Kotíkovi, když v roce 2016 připravoval provedení této skladby, Klein, Radigue a Arman experimentovali se svými hlasy – pokoušeli se o neměnící se zvuk (dnes se tomu říká drone) a Radigue (jediná z nich měla hudební vzdělání) navrhla použít durový kvintakord: velkou tercii a čistou kvintu. Klein později poznamenal, že to bylo právě v této době (1947–1948), kdy vznikl koncept jeho monotónní symfonie, která, citujeme: „…vyjadřuje přesně to, za čím jsem šel celý svůj život.“ Yves Klein je znám jako průkopník, který ovlivnil vznik uměleckých hnutí jako pop art či minimal art. Jeho Symphonie - “Monotone-Silence” nabízí pozoruhodný, skoro až existenciální zážitek, který lze naplno prožít pouze při koncertním provedení. V úterý 27. srpna zazní její česká premiéra.