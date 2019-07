Festival Ostravské dny - The Past

Ensemble OD2019

Juho Laitinen, hlas

Terry Riley: In C (1964)

Robert Ashley: The Wolfman (1964)

První událost festivalu je výstižně umístěna do nedávno zrekonstruovaného areálu Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice. Program, který začíná v 18 hodin, hledí do historie a nabízí stěžejní díla z roku 1964. Skladatelé Terry Riley a Robert Ashley jsou umělci, kteří zásadně ovlivnili dvě generace hudebníků a podíleli se na vzniku nového hudebního projevu a poslechu. Program, který v rámci Ostravských dnů představuje pohled do historie, by byl pro drtivou většinu festivalů odvážným krokem do budoucna. Budoucnost je zde naznačena druhým koncertem s názvem The Coming, který začíná ve 20:00.

Na programu jsou skladby rezidentů – mladých skladatelů/účastníků Institutu Ostravských dnů – a díla dvou známých berlínských autorů: Steffi Weismann a Petera Ablingera. V závěru večera uvede Opening Performance Orchestra skladbu Four Walls Full of Sounds věnovanou Phillu Niblockovi, autorem videa je Milan Guštar.