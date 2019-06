Den pro želvy v Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada chová celkem 20 druhů želv. Jsou mezi nimi vodní i suchozemské a téměř všechny patří k ohroženým druhům. Část je chována v zázemí, kde se některé i úspěšně rozmnožují, většinu však lidé najdou na různých místech v expoziční části zoo. Sobotní akce představí návštěvníkům tuto starobylou skupinu zvířat, která pamatuje éru dinosaurů, zejména z hlediska ohrožení a možné pomoci každého z nás.

Během sobotního programu, který bude probíhat od 11 do 16 hodin, se zájemci seznámí s chovanými druhy želv, dozvědí se, které druhy se vyskytují v přírodě České republiky a které by se v ní naopak vyskytovat rozhodně neměly. Děti se mohou těšit na nejrůznější želví aktivity, kvízy i ukázky krunýřů, mohou se zapojit do želví soutěže. Představíme i nový interaktivní prvek upomínající na ohrožení mořských želv. A chybět nebudou ani informace, jak může těmto starobylým tvorům pomoci každý z nás. V 16 hodin pak proběhne mimořádné komentované krmení želv ostruhatých, vyhodnocení želví soutěže a předání cen.