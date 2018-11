Advent v Domě knihy

V Domě knihy naděluje Ježíšek

Přijďte zahájit advent do Domu knihy a ponořte se s námi do vánoční atmosféry. V rámci divadelního představení se přeneseme do Betléma, popovídáme si o zajímavostech a historii Vánoc a začneme psát dopis Ježíškovi. Vrcholem našeho odpoledne pak bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Domě knihy.

Na akci se podílí Spolek pro tradiční Vánoce s projektem „Advent a Vánoce s naším Ježíškem“. Jeho cílem je hledání harmonie mezi tradiční vánoční symbolikou a požadavky komerční komunikace a obnovení jedinečné vánoční atmosféry v srdci Evropy.

Ježíška jsme si uchovali ve svých srdcích. Stále stojíme o naši místní vánoční tradici a její zachování bez cizorodých symbolů. Hlavní postavou a symbolem adventu a Vánoc u nás je náš Ježíšek. Ve veřejném prostoru se však setkáváme s množstvím cizorodých prvků, které u nás nemají své místo a nemají žádný vztah k naší tradici. Veřejnost volá po obnovení tradičního adventu a Vánoc s Ježíškem. Obnovit je lze pouze skrze návrat tradiční vizuální podoby Ježíška.

Podoba našeho Ježíška je historicky autentická s představami našich předků o nadělujícím Ježíškovi. Je inspirovaná Pražským Jezulátkem – světově nejznámější českou soškou.

Náš Ježíšek – král Vánoc a lidských srdcí, naděluje dárky skrze své poselství: „Mějte se vzájemně rádi a tuto lásku si projevujte.“

Rezervujte si místo na webových stránkách. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas!