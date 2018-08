Bryan Adams v Praze

Již více než tři desítky let koncertuje kanadský zpěvák Bryan Adams po celém světě. Své zásadní hity dorazí opět představit i do České republiky. Tentokrát se ho dočkají fanoušci v Ostravě, kam dorazí 29. listopadu 2018. Na talentovaného sympaťáka, který si nepotrpí na kostýmy a na pódium často přichází oblečený do modrých džínů a bílého trika, se mohou fanoušci těšit již 29. listopadu. Toho data vystoupí se svou elektrickou kytarou v ostravské Ostravar Aréně. Vstupenky jsou do prodeje 14. srpna od 10 hodin. K dostání budou v cenovém rozmezí od 1 490 do 2 390 korun. Koncert je koncipován jen na sezení, proto bude jeho kapacita výrazně snížena.